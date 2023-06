Motorradfahrer verstorben: Tödlicher Unfall auf A1 –Polizei sucht weiter Zeugen

In der Nacht auf den 18. Juni ist der Schöffe Bob Wagner bei einem Unfall auf der A1 ums Leben gekommen. Die Police Grand-Ducale sucht weiter nach Zeugen. Einer Mitteilung am Montag zufolge sind mehrere Fahrzeuge an dem Unfallort vorbeigefahren oder haben sogar angehalten. «Den Ermittlungen nach blieben mehrere Fahrer zum Unfallzeitpunkt am Unfallort stehen, haben sich jedoch noch nicht bei der Polizei gemeldet», heißt es.