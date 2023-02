Saarland : Tödlicher Unfall – Geblendete Autofahrerin sah Ehepaar nicht

Zwei Eheleute sind in Lebach von einem Auto erfasst worden und später im Krankenhaus gestorben. Der Mann befand sich am Dienstagmittag mit seiner im Rollstuhl sitzenden Frau im Bereich des rechten Fahrbahnrandes, als sie von einer 76 Jahre alten Autofahrerin erfasst wurden, wie die Polizei am Mittwochmorgen mitteilte.