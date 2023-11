Tödlicher Unfall: Strafverfahren im Fall Gino Mäder wird eingestellt

Gino Mäder starb Mitte Juni bei der Tour der Suisse nach einem schweren Sturz. Am Freitag hat die Staatsanwaltschaft Graubünden bekanntgegeben, dass das Strafverfahren eingestellt worden sei. «Keiner Drittperson konnte ein strafrechtlich relevantes Verschulden am Tod von Gino Mäder angelastet werden», teilt die Staatsanwaltschaft in einem Schreiben mit.