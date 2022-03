In Luxemburg : Tödlicher Verkehrsunfall bei Limpach

LIMPACH - Bei einem Autounfall verstarb am Sonntagabend eine 36-jährige Frau. Der Wagen kam von der Straße ab und prallte gegen einen Baum.

Schlimmer Crash bei Limpach: Am Sonntagabend gegen 22.15 Uhr kam ein Fahrzeug in einer langen Linkskurve zwischen Limpach und Schouweiler von der Straße ab. Der Wagen stieß dabei frontal gegen einen Baum. Während der Fahrer mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht wurde, kam für die Beifahrerin jede Hilfe zu spät. Die 36-Jährige verstarb noch am Unfallort.