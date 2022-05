Luxemburg : 59-Jähriger stirbt nach Unfall bei Clemency

CLEMENCY – Ein Autofahrer ist am Montag gegen 12 Uhr auf der CR110 frontal mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zusammengestoßen. Der 59-jährige Mann verstarb noch an der Unfallstelle.

