Luxemburg : Tödlicher Verkehrsunfall zwischen Colmar-Berg und Kruchten

Ein 28-jähriger Autofahrer starb am heutigen Donnerstag gegen 11.35 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der CR123 zwischen Colmar-Berg und Kruchten. Das hat die Police Grand-Ducale am Nachmittag mitgeteilt. Demnach habe der junge Mann aus derzeit noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über seinen Wagen verloren. In Folge dessen sei er gegen einen Baum am Straßenrand geprallt und habe sich anschließend mehrfach überschlagen.