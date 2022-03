Selbstmord-Game : Tödliches «Blue-Whale»-Spiel noch nicht in Luxemburg

LUXEMBURG – Das Social-Media-Spiel namens «Blue whale (Blauer Wal)» habe sich in Luxemburg noch nicht verbreitet. Angeblich handele es sich dabei sogar um eine Falschmeldung.

Das Online-Spiel namens «Blue Whale» wurde in Russland auf dem Sozialnetzwerk «VKontakte» – dem kleinen Bruder von Facebook – erfunden. Bei dem Spiel erhalten Jugendlichen 50 Anweisungen – harmlose wie gefährliche. So werden sie zum Beispiel unter Druck gesetzt, mitten in der Nacht aufzustehen, um sich eine traurige Musik anzuhören.

Hunderte Jugendliche sollen von dem Spiel in Russland so in den Selbstmord getrieben worden sein. Im Februar sorgte «Blue Whale» in Frankreich für große Aufregung. Das französische Bildungsministerium riet deshalb mit einer Email an die Personalverwaltung von Schulen und Bildungsinstitutionen um äußerste Wachsamkeit.