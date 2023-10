Saarland: Nach Schrotflintenschuss auf Freund – Prozess gegen 18-Jährigen gestartet

Laut Anklage sollen sich das spätere Opfer und ein Zeuge am Tattag in der Wohnung des 18-Jährigen getroffen haben. Am Abend soll der Angeklagte eine ungeladene Schrotflinte geholt haben, mit der er und der 17-Jährige herumspielten. Später habe der 18-Jährige die Flinte mit einer Schrotpatrone geladen und auf den 17-Jährigen gerichtet, hieß es in der Anklage.