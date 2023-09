Mögliches Tötungsdelikt?: Zwei Leichen in Saarlouiser Wohnanwesen entdeckt

In einem Wohnanwesen in Saarlouis hat die Polizei zwei Leichen gefunden. Bei dem einen Toten handele es sich um den 55 Jahre alten Bewohner des Hauses, der eines natürlichen Todes gestorben sei, teilte ein Sprecher des Landespolizeipräsidiums am Freitag in Saarbrücken mit. Er sei bereits vor längerer Zeit gestorben, Anwohner hatten die Polizei wegen eines «äußerst unangenehmen Geruchs» aus diesem Haus alarmiert. Zuvor hatte der Saarländische Rundfunk (SR) darüber berichtet.