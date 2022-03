Insekten im Gesicht : Toll! Aber wie wird er all die Bienen wieder los?

Der Imker Bui Duy Nha lässt sich gern bienenbepackt ablichten. Er weiß: Knifflig ist nicht das Tragen, sondern das Entfernen eines Bienenbarts.

Der Vietnamese Bui Duy Nha (41) liebt Bienen. So sehr, dass der Imker sie in Form eines Bienenbarts gern kiloweise auf sich trägt und im ganzen Land als Bienenflüsterer bekannt ist.

Tatsächlich gibt es sogar einen Weltrekord im Bienenbart-Tragen: Der amerikanische Tiertrainer Mark Biancaniello versammelte 1998 in einer Stunde 39,5 Kilo Bienen auf sich. Er wurde 2011 erfolglos vom Chinesen Wang Dalin herausgefordert: Dieser ließ in derselben Zeit 228.000 Bienen, rund 26 Kilo, auf sich landen.

«10.000 Bienen im Gesicht zu tragen, ist eine der besten Methoden, um zu zeigen, wie ruhig und cool Bienen sind», sagt Bienenexpertin Katie Lee. Bienen formen auch von sich aus einen Bienenbart, etwa, wenn es in ihrem Stock zu heiß ist: Weil weniger Bienen im Innern weniger Hitze bedeuten, hängt sich ein Teil der Population wie eine Traube vor das Flugloch des Stocks.

Wie kriegt man Bienen dazu, einen Bienenbart zu bilden?

Am besten geeignet ist eine Kolonie mit einer noch jungen Königin. Da diese am meisten Pheromone in sich trägt, folgen ihre Untertanen willig ihren starken Botenstoffen. Ihre Bienen-Hoheit und ein Teil ihrer Population werden dann für zwei Tage in eine Box gesperrt und regelrecht mit Sirup gemästet. «Haben sie sich einmal am Nektar vollgefressen, sind sie in einem ruhigen, gut gelaunten Zustand», erklärt John Gibeau, Präsident des Zentrums für Honigbienen im kanadischen Vancouver.

Dann wird die Königin aus der Box genommen und in einen luftdurchlässigen Behälter gesetzt, der dem Bienenbart-Träger um den Hals gehängt wird. Die übrigen Bienen kommen angeflogen, scharen sich um den Duft ihrer Königin – fertig ist der Bienenbart. Die Profis schmieren sich zuvor etwas Vaseline auf die Lippen, was die Tiere davon abhalte, in den Mund zu kriechen. Zudem stopfen sie sich Watte in Nase und Ohren.

Wie fühlt sich das an?

Bienenbart-Träger beschreiben das Gefühl von Abertausenden Bienen im Gesicht oder am Körper als «warm und prickelnd». Anfangs baue sich eine große Spannung auf, da man erwarte, dass nicht nur eine, sondern alle Bienen aufs Mal zustechen könnten. «Doch das passiert so nicht, und auf die erste Erleichterung folgt bald ein angenehmer Zustand der Entspannung, der sich mit dem Summen der Tiere noch verstärkt», sagt Gibeau. Ohne Stiche aber geht das Ganze dennoch nicht. «Bei jedem Bienenbart, den ich trug, bin ich mindestens einmal gestochen worden», sagt Bienenliebhaberin Lee. «Es gab auch schon mal den Fall, dass jemand 50 Stiche davon trug.»

Vieles hänge davon ab, ob die Bienen zuvor gut genährt worden seien, ob man selbst zu nervös oder das Wetter zu kühl oder regnerisch sei, was die Laune der Tiere nicht hebe. Doch die Bartträger sind hart im Nehmen: «Es braucht mehr als tausend Stiche, um einen Menschen zu töten. Da sind ein paar Stiche keine große Sache», meint Imker Justin Hiemstra.

Wie geht der Bart ab?

Es lässt sich trefflich und stundenlang mit einem Bienenbart herumlaufen. Der knifflige Teil aber ist das Loswerden. Hierbei besteht die größte Gefahr, sich Stiche einzufangen. Wer genug hat von den abertausenden Insekten am Körper, springt möglichst hoch in die Luft, sodass die Bienen bei der Landung abfallen, geht ein paar Schritte zurück, während Helfer Rauch versprühen und die Box mit der Königin abnehmen. «Für die in der ‹Spring-und-Schüttel-Methode› weniger Geübten gibt es auch ein Vakuum-Gerät, das die Bienen sanft absaugt», sagt Bienenprofi Gibeau.

Ist das gut für die Tiere?

«Bienen sind sanftmütig und leicht zu trainieren», sagt Gibeau. Schaden würden die Bienen keinen nehmen, sind sich Imker einig. Möglicherweise macht es auch den Tieren Spaß, an einem Menschengesicht oder -körper zu hängen. Forscher haben zumindest herausgefunden, dass Bienen sich Gesichter von Imkern merken können und diese Informationen sogar an die nächste Generation weitergeben. «Es ist schon etwas Spezielles», sagt Bienenbart-Träger Tim Lawrence, «wenn man sich Auge in Auge mit einer Biene befindet.»