Fußball-WM : Tom Bartels wird WM-Finale in Katar für ARD kommentieren

SWR-Reporter Tom Bartels wird für das ARD-Fernsehen das Finale der Fußball-WM Ende des Jahres in Katar kommentieren.

Wie der SWR am Freitag in Mainz weiter mitteilte, wird für den Hörfunk ebenfalls erstmals in der ARD-Geschichte eine Frau live das Finale kommentieren. Wer das sein wird, steht noch nicht fest. Im vergangenen Juli hatte Julia Metzner vom SWR als erste Frau für den öffentlichen-rechtlichen Hörfunk vom EM-Finale in London live berichtet. Eine Endspiel-Kommentatorin bei einer Männer-WM oder -EM hatte es in Deutschland bis dahin nur im Privatradio gegeben.