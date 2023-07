Liebesgerüchte : Tom Brady verbringt Nacht mit Irina Shayk – das sagt seine Ex Gisele Bündchen

1 / 8 Diese Nachricht kam bei Model Gisele Bündchen zunächst gar nicht gut an: Ihr Exmann Tom Brady hat etwas mit Irina Shayk. Getty Images via AFP Das Techtelmechtel der beiden soll schon einige Wochen dauern. Irina soll Brady bei einer Hochzeit regelrecht «um den Hals gefallen sein», wie ein Insider gegenüber Page Six erzählt hat. AFP Auch der Ex-Footballer scheint von dem russischen Model sehr angetan zu sein. So ist auf Aufnahmen aus Los Angeles zu sehen, wie er liebevoll ihr Gesicht berührt. AFP

Paparazzi-Bilder untermauern derzeit Gerüchte um eine neue Promi-Liaison: So wurden das russische Model Irina Shayk und Ex-Footballstar Tom Brady zusammen in Los Angeles gesichtet. Der Ex von Gisele Bündchen (43) soll die 37-Jährige von ihrem Hotel abgeholt und dann zu sich in die Villa gefahren haben. Unterwegs sah man die beiden turtelnd, wie ein Augenzeuge gegenüber Page Six berichtet.

Der ehemalige Quarterback soll liebevoll das Gesicht des Models berührt haben, als sie an einer roten Ampel anhielten. Die beiden hätten bei der Villa des 45-Jährigen Halt gemacht und diese die ganze Nacht nicht mehr verlassen. Erst am nächsten Tag tauchten sie wieder auf und Shayk trug dasselbe Outfit wie am Vortag. Das Techtelmechtel zwischen den beiden soll schon seit ein paar Wochen andauern.

So waren beide letzten Monat zu Gast auf der Hochzeit des milliardenschweren Kunsthändlers Joe Nahmad (33) und dem US-Model Madison Headrick (29). Ein Insider behauptete, Shayk sei Tom Brady «buchstäblich um den Hals gefallen». Das Management des Models hatte die Aussagen als «frei erfunden» abgetan. Doch mit den neuen Aufnahmen aus Los Angeles brodelt die Gerüchteküche wieder neu auf. Werden Shayk und Brady bald mit dem Pärchen-Namen «Shady» Schlagzeilen machen? Weder der Model noch der ehemalige Sportler haben sich bislang zu den Gerüchten geäußert.

Die beiden gehörten zu den begehrtesten Singles, die sich derzeit auf dem Datingmarkt der Reichen und Schönen tummeln. Gisele Bündchen (43), die 13 Jahre mit dem Ex-Footballer verheiratet war, soll am Anfang gar nicht erfreut über die neue Romanze gewesen sein. Es habe die Dinge plötzlich «realer gemacht», so eine Quelle gegenüber der Daily Mail.

«Sie und Tom hatten etwas Erstaunliches zusammen. Gisele wusste aber auch, dass sie nicht an etwas festhalten konnte, dass nie wieder zurückkehren wird», so der Insider. Mittlerweile habe sie ihren Frieden damit gefunden und würde sich freuen, dass Tom glücklich sei. Bündchen und Brady, die zwei gemeinsame Kinder haben, ließen sich letzten Herbst voneinander scheiden. Das brasilianische Model hat erst kürzlich ihren 43. Geburtstag in ihrer Heimat gefeiert und dabei Schnappschüsse mit Tochter Vivian (10) und ihrer Zwillingsschwester inklusive malerische Landschaften auf Instagram geteilt.

Irina Shayk und Bradley Cooper sind gut befreundet

Zuletzt kursierten Datinggerüchte um Tom Brady, wonach er mit Realitystar Kim Kardashian (42) anbandeln sollte. Weiter hieß es, dass er sich auf einen Flirt mit Model Emily Ratajkowski (32) eingelassen habe. Die jüngsten Bilder mit Irina Shayk machen nun aber den Anschein, dass sich hier etwas Ernstes entwickelt.

Auch für Shayk wäre es die erste ernste Beziehung seit ihrer Trennung von Schauspieler Bradley Cooper (48). Das einstige Hollywood-Traumpaar begann im Frühling 2015 zu daten und begrüßte zwei Jahre später das gemeinsame Töchterchen Lea de Seine (6). Im Juni 2019 gingen sie dann getrennte Wege. Noch letzten Sommer keimten Gerüchte auf, wonach die beiden wieder zueinandergefunden haben sollen. Es stellte sich jedoch heraus, dass die beiden nach wie vor ein gutes Verhältnis zueinander haben.