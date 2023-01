Spottpreis : Tom Hanks und Jared Leto sind für «Razzie»-Schmähpreise nominiert

Hanks ist gleich in drei Sparten nominiert: als «schlechtester Schauspieler» in der Rolle als Gepetto in Disney’s «Pinocchio», für seine Nebenrolle als der Musikmanager Tom Parker in dem Biopic «Elvis» und in der Sparte «schlechtestes Leinwandpaar» – für Hanks zusammen mit seiner Latex-Gesichtsmaske und seinem «lächerlichen» Akzent in «Elvis».