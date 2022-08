Überforderung: Tom Holland verabschiedet sich wegen seiner mentalen Gesundheit von Social Media

«Ich versuche jetzt seit ungefähr einer Stunde, dieses Video zu machen, und ich kann anscheinend nicht sagen, was ich sagen will, ohne alle fünf Minuten ‹ähm› zu sagen, also versuche ich es noch einmal», mit diesen Worten begann Holland sein knapp dreiminütiges Video, das er am Sonntag auf Instagram postete. «Ich habe entschieden, für meine psychische Gesundheit eine Pause von Social Media einzulegen, weil ich Instagram und Twitter als überreizend und überwältigend empfinde», erklärte der Hollywood-Star und meinte weiter: «Ich komme ins Straucheln und mache mir sehr viele Gedanken, wenn ich online Dinge über mich lese, und letztendlich ist es sehr schädlich für meinen mentalen Zustand.» Aus diesen Gründen habe er entschieden, kürzerzutreten und die Apps von seinem Handy zu löschen. Seine Profile werden allerdings weiterhin online abrufbar sein.