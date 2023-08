Absurd oder angesagt?: Tomate ist der neuste Sommer-Raumduft

Eine Kerze, die riecht wie deine letzten Ferien in Italien? Frisch-sommerlich sollen die Tomaten-Duftkerzen riechen.

Die meisten von uns denken bei Tomaten in erster Linie an Essen: Tomaten-Mozzarella-Salat, Tomatensuppe, Bruschetta und so weiter. Diesen Sommer tauchen Tomaten aber nicht nur auf unseren Tellern und Balkonen auf, sondern auch als Duftkerzen und Raumdüfte.