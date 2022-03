Australien/Luxemburg : Tommy reist seit fast drei Jahren durch Australien

LUXEMBURG/AUSTRALIEN - Tommy aus Lintgen hat 2019 seine Ausbildung zum Anwalt auf Eis gelegt, um Australien zu erkunden. Bis heute ist er mit seinem Rucksack unterwegs.

«Als Australien den Lockdown verhängte, befand ich mich gerade in Melbourne. Davor war ich drei Wochen in Sydney. Wir waren vier Monate eingesperrt – glücklicherweise hatte ich nette Mitbewohner», scherzt er. Als er das Haus wieder verlassen durfte, habe er sofort die Gelegenheit genutzt, Australien weiter zu erkunden. Dafür habe er sich einen Geländewagen angeschafft.

«Ich habe das ganze erste Jahr in Sommerklamotten verbracht, weil das Wetter so schön war.» Allerdings stand sein Visum kurz davor, auszulaufen und auch sein Bankkonto wurde immer leerer. Deshalb habe Tommy beschlossen, sich einen Job in Australien zu suchen, damit er sein Visum verlängern konnte. In einem Hotel arbeitet er sowohl als Barkeeper, im Hotel als auch als Gärtner. «Das ist natürlich weniger stressig und mit weniger Verantwortung verbunden als der Beruf des Anwalts», stellt er fest.