Charles Leclerc : Tonspur statt Rennstrecke – Ferrari-Star startet in den Charts durch 

Ein solches Erfolgserlebnis ist sicherlich Balsam für seine Seele, denn mit dem Weltmeistertitel wird Leclerc in dieser Saison mit größter Wahrscheinlichkeit nichts zu tun haben. Er liegt mit seinem Ferrari auf Rang zehn und hat bereits 63 Punkte Rückstand auf den Saisondominator Max Verstappen im Red Bull. Wie im Rennbetrieb bekam Leclerc auch in der Liederproduktion Unterstützung.

«Für mich hielt sich der Aufwand in Grenzen, ich musste nur spielen», so der Zweitplatzierte der vergangenen WM. Für den mühsamen Teil der Arbeit, das Administrative, habe er zum Glück ein Team, das sich um alles kümmere. Aber trotz der professionellen Betreuung gab es Probleme, denn wenige Tage nach dem Release war das Lied nicht mehr auf Spotify zu finden.

Und das gefiel Leclercs Anhängern gar nicht, aber er gab wenig später Entwarnung und mittlerweile ist der Song wieder auf der Musikplattform verfügbar. «Du hast uns einen Schrecken eingejagt», schrieb ein besorgter Fan auf Twitter. Ob nach seinem Erfolg nun weitere Lieder folgen werden, ließ Leclerc noch offen. Zuerst steht jetzt der GP in Baku an, es geht am Freitag los.