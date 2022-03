Mirjana Puhar (19) : «Top Model»-Kandidatin in Wohnung ermordet

Eine Kandidatin von «America's Next Top Model» sowie ihr Freund und dessen Mitbewohner sind tot aufgefunden worden. Die Polizei geht von einem Drogendelikt aus.

Manchmal liegen Glück und tragisches Schicksal nahe beieinander: Eben noch wurde das Nachwuchs-Model Mirjana Puhar in der US-Show «America's Next Top Model» gefeiert, jetzt ist die 19-Jährige tot. Am vergangenen Dienstag fand ein Bekannter die Frau erschossen in der Wohnung ihres Freundes in Charlotte im US-Bundesstaat North Carolina.