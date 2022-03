2. Spieltag Bundesliga : Top-Teams unter Druck - Magath vs. Heynckes

Schon in der Bundesliga-Startphase könnten einige Vereine in Bedrängnis geraten. Champions-League-Starter Leverkusen braucht dringend einen Sieg. Brisanz liefert auch das Aufeinandertreffen zwischen Wolfsburg und den Bayern.

Eine klare Vorgabe, nicht nur für den Rekordmeister: Siege sind ein Muss. In Leverkusen ist das Belastungspotenzial vor Robin Dutts Heimpremiere gegen Werder Bremen besonders intensiv: «In gewisser Weise fängt die Saison nochmal bei Null an», sagte Bayer-Profi Lars Bender nach den Pflichtspielpleiten in Dresden und Mainz.

Jürgen Klopp hat eine andere Herausforderung als seine Kollegen aus München oder Leverkusen zu bestehen: Der Dortmunder Meistercoach muss nach dem 3:1 gegen Hamburg die Lobeshymnen in die richtigen Bahnen lenken: «Wir waren nicht so gut, wie es dargestellt wurde. Es gab Phasen in diesem Spiel, wo wir kaum Zugriff hatten, und wissen das alles sehr gut einzuschätzen», meinte er vor dem Gang zu 1899 Hoffenheim. Marcel Schmelzer kehrt nach sechswöchiger Verletzungspause in den BVB-Kader zurück, auf Torjäger Lucas Barrios und Innenverteidiger Neven Subotic muss Klopp verzichten.