Unwetter : Tornado entwurzelt Bäume in Paderborn – 30 bis 40 Menschen verletzt

Ein Tornado hat am späten Freitagnachmittag eine Schneise der Verwüstung quer durch das Paderborner Stadtgebiet gezogen. In einer ersten Bilanz spricht die Polizei von 30 bis 40 Verletzten, zehn davon schwer, und Millionenschäden.

