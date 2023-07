Schweiz: Tornado fegt über La Chaux-de-Fonds – «Ich dachte, ich würde sterben»

Am Montagmittag wurde die Neuenburger Stadt La Chaux-de-Fonds von einem Tornado getroffen. Gemäß MeteoNews wurden Windböen von 217 Kilometern pro Stunde gemessen. «Seit 30 Jahren, in denen ich in La Chaux-de-Fonds lebe, habe ich so etwas noch nie gesehen», sagt ein Anwohner zu 20 Minutes.