Tod und zerstörung : Tornado fordert drei Todesopfer in Auckland

Ein Tornado ist am Donnerstag über einen Vorort von Auckland gezogen und hat drei Menschen getötet. Zwei der Opfer wurden in ihrem Auto von einer Betonplatte getroffen.

Ein für Neuseeland ungewöhnlich zerstörerischer Tornado hat drei Menschen das Leben gekostet, sieben wurden verletzt. Der Wirbelsturm raste am Donnerstag durch zwei Vororte von Auckland, der größten Stadt des Landes. In den Ortschaften Hobsonville und Whenuapai mussten danach 250 Menschen aus Sicherheitsgründen ihre beschädigten Häuser verlassen. In den betroffenen Gebieten fiel auch der Strom aus. Wegen Überflutungen mussten einige Straßen gesperrt werden. Es war der folgenschwerste Tornado in Neuseeland seit mehr als 60 Jahren.