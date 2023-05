Österreich: Tornado hinterlässt Schneise der Verwüstung

Ein Wirbelsturm wütete am Samstagnachmittag in Teilen des Waldviertels (Niederösterreich). Während in Wien heftige Regenschauer inklusive Hagelregen niedergingen, war es im Nachbarsbundesland besonders windig, wie Heute.at berichtet. ORF-Meteorologe Manuel Oberhuber postete einen Schnappschuss eines Tornados in Oberfladnitz auf Twitter.