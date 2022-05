Naturphänomen : Tornado im Elsass gesichtet

LANDERSHEIM – Am Mittwoch ist in einer Gemeinde im Département Bas-Rhin ein Tornado gefilmt worden. Schäden richtete er zum Glück nicht an.

Ein kleiner Tornado ist am Mittwoch in der Nähe von Landersheim (Bas-Rhin), westlich von Straßburg beobachtet und gefilmt worden. Er trat als Begleiterscheinung von heftigen Gewittern und Hagel auf.

Schäden gab es zum Glück wohl kaum: «Hauptsächlich abgebrochene und vom Wind verwehte Äste», so Météo Suivi Alsace. Zumal der Tornado nicht mal einen Kilometer zurückgelegt habe.

«Im Durchschnitt gibt es im Elsass alle vier oder fünf Jahre einen Tornado, normalerweise ist im August», erklärte Florian Knoll von Météo Suivi Alsace gegenüber France Bleu Alsace.

In Duntzenheim kam es durch die starken Regenfälle zu Schlammlawinen. Météo France rechnet in den kommenden Tagen noch mit weiteren Gewitterepisoden im Elsass.