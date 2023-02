Belgien: Torwart hält Elfmeter, bricht zusammen und stirbt

KVC Winkel Sport B spielte gegen Westrozebeke in Sint-Eloois-Winkel in der Provinz Westflandern. Die folgenden Reanimationsversuche scheiterten, im Krankenhaus stellten die Ärzte Espeels Tod fest.

Der Torwart Arne Espeel ist im Alter von nur 25 Jahren bei einem Spiel seines Clubs KVC Winkel Sport gestorben. Ereignet hat sich der unerwartete Todesfall, als Espeel am Samstagabend gegen Westrozebeke in Sint-Eloois-Winkel in der Provinz Westflandern das Tor hütete.