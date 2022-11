Enthüllung: Torwart-Star Manuel Neuer hatte dreimal Krebs und musste operiert werden

Eine Teilnahem an der WM in Katar ist deswegen aber nicht in Gefahr.

Schockierende Nachrichten der deutschen Torwart-Legende Manuel Neuer: Der Deutsche gibt bekannt, dass er bereits dreimal an Krebs erkrankt ist. «In meinem Fall ist es Hautkrebs im Gesicht, wodurch ich dreimal operiert werden musste», sagte der 36-Jährige gegenüber Bild.de. Neuer ist wegen der Operationen in seinen Leistungen jedoch nicht beeinträchtigt, einem Start an der in wenigen Wochen beginnenden WM in Katar ist nicht in Gefahr.