Leiche in der Großregion : Tote Apothekerin nahe der Luxemburger Grenze

HERSERANGE - Direkt hinter der französischen Grenze wurde am Samstag die Leiche einer Apothekerin gefunden. Die Ermittlungen laufen.

Am Samstag wurde in der französischen Gemeinde Herserange die Leiche einer 62-jährigen Frau gefunden. Die Tote war im Ort bekannt, weil sie dort die Apotheke leitete. Man fand sie eingeschneit in ihrem Garten, etwa zehn Meter von der Eingangstür entfernt. Das bestätigte die Staatsanwaltschaft von Briey, nachdem die französische Zeitung Républicain Lorrain den Vorfall gemeldet hatte. Herserange liegt direkt an der Luxemburger Grenze.

Demnach sei das Opfer am Samstag alleine gewesen. Kampfspuren wurden keine gefunden - aber Blutspuren an der Haustür und ein Blumentopf, der wohl auf der Treppenstufe zu Bruch gegangen war. Die Tragödie ereignete sich vermutlich zeitgleich mit dem ersten Schneefall in der Region. Die Kriminalpolizei wurde mit den Ermittlungen betraut. Die Autopsie soll in den kommenden Tagen in Nancy durchgeführt werden.