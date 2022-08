Thailand : «Tote Frau» am Strand entpuppt sich als Sexspielzeug

Am Bang Saen Beach in Thailand musste die Polizei kürzlich wegen eines angeblichen leblosen, nackten Frauenkörpers anrücken. Die Beamten dürften kurz nach ihrer Ankunft wohl herzhaft gelacht haben.

Strandbesucher hatten den «leblosen Körper» am Strand von Bang Saen in Thailand entdeckt und sofort die Polizei alarmiert.

Leblos, nackt und einen überdimensionalen Sweater über den Kopf gezogen: Am vergangenen Donnerstag wurde die thailändische Polizei wegen einer vermeintlich Frauenleiche an den Strand von Bang Saen in der Provinz Chon Buri gerufen. Was sie dort jedoch fanden, dürfte auch bei dem härtesten Polizisten erst einmal für Erleichterung gesorgt haben. Die tote Frau entpuppte sich als ziemlich realistische Sexpuppe, wie «Jam Press» berichtet.