Obduktionsergebnis : Tote Frau in Trierer Hotel wurde Opfer von Gewaltverbrechen

TRIER – Die 38-jährige Ukrainerin wurde laut Staatsanwaltschaft Opfer eines Gewaltverbrechens. Mit dem nun Tatverdächtigen soll sie am vergangenen Samstag das Zimmer bezogen haben.

Am gestrigen Montag ist in einem Trierer Hotel die Leiche einer Frau gefunden worden. Wie die Staatsanwaltschaft am Dienstag mitteilt, handelt es sich bei der Frau um eine 38-jährige Ukrainerin. Nach dem vorläufigen Obduktionsergebnis sei von einem Gewaltverbrechen auszugehen.