Rheinland-Pfalz : Polizistenmorde von Kusel – Frau wegen Verunglimpfens der Opfer verurteilt

Nachdem eine junge Frau sich abwertend in den sozialen Medien über die Polzisten, die Anfang des Jahres in Kusel erschossen worden sind, geäußert hat, wurde die Beschuldigte nun verurteilt. Die Angeklagte hatte auf Instagram einen Beitrag über das Verbrechen an den beiden Beamten mit «Sind doch nur Polizisten» kommentiert und einen schulterzuckenden Emoji dahintergesetzt. Das Augsburger Amtsgericht entschied am Mittwoch, dass die 19-Jährige nach dem Jugendstrafrecht verurteilt wird und ein Gespräch zum Thema Medienkompetenz führen sowie 20 Stunden Hilfsdienste zugunsten einer gemeinnützigen Einrichtung leisten muss.