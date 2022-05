Irak und Syrien : Tote sowie Hunderte mit Atemnot nach Sandstürmen

Im Irak gibt es erneut schwere Sandstürme. Sie haben die Hauptstadt Bagdad in orangefarbenen Dunst gehüllt. Für Menschen ist das nicht ungefährlich.

Baghdad: Eine Frau geht bei einem Staubsturm auf einer mit gelbem Staub bedeckten Straße. Dutzende von Menschen mussten mit Atembeschwerden in Krankenhäuser gebracht werden.

Schwere Sandstürme haben im Irak die Hauptstadt Bagdad erneut in orangefarbenen Dunst gehüllt und im benachbarten Syrien laut Aktivisten zu mehreren Todesopfern geführt. Im Osten Syriens kamen sieben Menschen ums Leben, darunter zwei Kinder, wie die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte am Montag mitteilte. Die starken Winde hätten in der Provinz Dair as-Saur Bäume entwurzelt und Stromausfälle verursacht.