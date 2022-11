Brasilien : Tote und Verletzte bei Angriff auf Schulen in Espiritu Santo

Mindestens drei Menschen wurden am Freitag in Brasilien getötet und elf weitere verletzt, als ein Mann im südöstlichen Bundesstaat Espiritu Santo zwei Schulen mit einer Schusswaffe angriff.

Bei einem Angriff auf zwei Schulen sind im Osten von Brasilien drei Menschen getötet worden. Mindestens neun weitere wurden verletzt, als ein Schütze in die Schulen in der Ortschaft Aracruz im Bundesstaat Espírito Santo eindrang und das Feuer eröffnete, wie das Nachrichtenportal G1 am Freitag unter Berufung auf die Militärpolizei berichtete.

Demnach stürmte der Angreifer zunächst in eine Schule und feuerte aus einer Pistole mehrere Schüsse im Eingangsbereich und im Lehrerzimmer ab. Zwei Menschen kamen dort ums Leben. Daraufhin fuhr er mit einem Auto in eine andere Schule und tötete dort eine weitere Person. Schließlich flüchtete der Schütze. Die Polizei leitete eine Fahndung nach dem Täter ein.

«Mit großem Bedauern und großer Traurigkeit verfolge ich die Ermittlungen zum Überfall auf die Schulen in Aracruz», schrieb der Gouverneur von Espírito Santo, Renato Casagrande, auf Twitter. «Alle unsere Sicherheitskräfte sind im Einsatz.» Im März 2019 waren bei einem Amoklauf in einer Schule in Brasilien zehn Menschen ums Leben gekommen. Damals hatten zwei junge Männer in ihrer ehemaligen Schule im Bundesstaat São Paulo Schüler und Mitarbeiterinnen getötet.