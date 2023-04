Israel: Toter und Verletzte bei mutmaßlichem Anschlag in Tel Aviv

Bei einem mutmaßlichen Anschlag in Tel Aviv ist ein 30-jähriger Mann ums Leben gekommen. Sechs weitere Personen seien verletzt worden, vier von ihnen müssten medizinisch behandelt werden, teilte der israelische Rettungsdienst am Freitagabend mit. Die Polizei erklärte, ein Auto sei in der Nähe der Strandpromenade in eine Menschenmenge gefahren und habe sich danach überschlagen. Der Fahrer sei angeschossen worden. Offenbar überlebte er nicht. In Videos, die im Internet kursierten, war eine Leiche auf dem Boden neben dem Wagen zu sehen. Das Außenministerium bezeichnete den Zwischenfall als «Terroranschlag».