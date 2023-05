Luxemburg: Toter wird in Strafvollzugsanstalt gefunden

Gegen 20.15 Uhr haben Strafvollzugsbeamte am gestrigen Abend den leblosen Körper eines Gefängnisinsassen in seiner Zelle im «Centre Pénitentiaire de Luxembourg» (CPL) in Schrassig gefunden, wie die Police Grand-Ducale am Dienstag mitteilt. Eine Autopsie sei bereits veranlasst und die Familienangehörigen über den Tod des Häftlings benachrichtigt worden.