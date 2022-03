Schockierender Fund : Totes Schaf und tote Hunde in Mülldponie

SAINT-AVOLD/SARREGUEMINES – Die Mitarbeiter einer Mülldeponie haben einen grausamen Fund gemacht: In den Abfällen entdeckten sie tote Tiere.

Erst vergangene Woche fanden Mitarbeiter der Mülldeponie in Saint-Avold eine tote Schlange im Abfall. In dieser Woche machten sie erneut eine schreckliche Entdeckung: Dieses Mal lag dort ein totes Schaf.

Das Unternehmen zeigte sich in einem Facebook-Post empört. Solche Vorfälle seien makaber und würden die Menschen, die dort arbeiten, emotional schwer belasten.

Auch Angestellte in der Sortieranlage in Sarreguemines wissen was es heißt, plötzlich mit dem Anblick von toten Tieren im Hausmüll konfrontiert zu sein. Sie fanden zwei tote Hunde – diese hatten jeweils noch ein Seil um den Hals gebunden.