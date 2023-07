Rap-Legende: Tottenham-Eigentümer droht Knast – Jay-Z will den Club kaufen

Beim Londoner Großklub Tottenham Hotspur brennt nicht nur sportlich der Baum: Nach einer schwachen Saison mit Rang acht droht nun Joe Lewis, dem 86-jährigen Eigentümer des Vereins, eine lange Haftstrafe. Der Brite soll laut der Staatsanwaltschaft in New York «schamlosen Insiderhandel» betrieben haben. Vergangenen Mittwoch hatte sich Lewis vor Ort den Behörden gestellt und ist mittlerweile auf Kaution wieder frei. Während der Anwalt des Milliardärs die Unschuld seines Mandanten beteuert, droht Lewis eine lange Haftstrafe.

Nun hat laut der englischen Zeitung The Express die Rap-Legende Jay-Z sein Interesse geäußert, die rund 70 Prozent Anteile am Club, die Lewis besitzt, zusammen mit einigen Mitinvestoren übernehmen zu wollen. Shawn Carter, wie Jay-Z mit bürgerlichem Namen heißt, glaubt, dass «eine Übernahme möglich ist», wird ein Geschäftspartner des 53-Jährigen zitiert. Der Gesamtwert des Clubs wird auf rund 2,8 Milliarden Euro geschätzt.

«Ich bin Arsenal-Fan»

Sollte es tatsächlich zu einem Spurs-Einstieg des Rappers aus Brooklyn kommen, wäre nach Manchester United, Liverpool und Chelsea bald ein nächster englischer Topclub unter US-amerikanischer Kontrolle. Dabei besonders brisant: Der Ehemann von Sängerin Beyoncé Knowles bekannte sich in der Vergangenheit immer wieder als größten Fan von Arsenal, dem größten Rivalen Tottenhams im Norden von London. «Ich war schon immer ein großer Fan von Arsenal», sagt er in einem Interview aus dem Jahr 2010. Besonders Stürmer-Legende Thierry Henry hätte es ihm angetan.

Tauziehen um Harry Kane

Die Spurs sorgten zuletzt nicht nur durch Joe Lewis und das jüngste Jay-Z-Gerücht für Schlagzeilen. Sondern auch wegen des Transfer-Tauziehens um Captain Harry Kane. Der Super-Knipser wird seit längerem mit einem Wechsel zu Bayern München in Verbindung gebracht.

Joe Lewis soll Geschäftsführer Daniel Levy laut Medienberichten angewiesen haben, Kane in diesem Sommer zu verkaufen, falls sich der Topstürmer weigert, einen neuen Vertrag bei den Londonern zu unterzeichnen. In einem Jahr könnte er die Spurs ablösefrei verlassen. Das will Lewis anscheinend vermeiden, wenn der Preis für Kane – wohl um die 100 Millionen Euro – stimmt.