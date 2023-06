Gino Mäder: Tour de Suisse – Radprofi stirbt nach schwerem Sturz

Der Schweizer Radprofi Gino Mäder (26) ist im Krankenhaus gestorben, nachdem er bei der fünften Etappe der Tour de Suisse einen schweren Sturz erlitten hatte. Das bestätigte sein Team Bahrain Victorious am Freitagmittag. «Das Team ist am Boden zerstört», heißt es in einer Mitteilung.