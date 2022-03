Am Nürburgring : Tourist liefert sich auf dem Weg zum Rennen ein Rennen

EIFEL - Er wollte bei einer Rennveranstaltung am Nürburgring teilnehmen. Auf dem Weg dahin lieferte sich der Mann aber bereits eine Verfolgungsjagd mit der Polizei.

Der Mann konnte nicht bis warten, bis er auf der Rennstrecke war. Er legte sich zuvor schon mit der Polizei an.

Ein Tourist in einem Sportwagen hat sich nahe des Nürburgrings eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Der 36-Jährige fiel am Freitag einer Streife auf, weil er ohne Kennzeichen unterwegs war, wie die Polizei berichtete. Als der Mann die Polizisten bemerkte, wendete er und beschleunigte. Schließlich hielt er an.