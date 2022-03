Mit Drogen betäubt : Tourist will Orang-Utan-Baby aus Bali schmuggeln

Am Flughafen von Bali ist den Behörden ein russischer Tourist ins Netz gegangen, der einen betäubten Orang-Utan schmuggeln wollte. Er gab an, ihn als Haustier halten zu wollen.

Das Jungtier lag betäubt in einem Rattankorb, wie die Zeitung The Jakarta Post am Wochenende berichtete. Der Russe wurde wegen versuchten Schmuggels festgenommen. Er behauptete laut der Zeitung, das Tier für 3000 US-Dollar gekauft zu haben. Ein Freund habe ihm gesagt, es sei in Ordnung, den Affen als Haustier mit nach Russland zu nehmen.