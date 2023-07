241 bestätigte Fälle: Touristen fangen sich Salmonellen ein – an diesem Ferienort musst Du vorsichtig sein

Gar nicht lustig: Mindestens 241 britische Touristen erlitten während Ferien in der Türkei eine Lebensmittelvergiftung.

Achtung, Salmonellengefahr: Die britische Gesundheitsbehörde (UKHSA) hat wegen einer Reihe von Lebensmittelvergiftungen eine Warnung an Türkei-Reisende ausgesprochen. Allein seit Anfang Jahr und bis zum 19. Juli seien 241 bestätigte Fälle von Salmonellen-Infektionen aufgetreten. Die meisten Fälle seien bei Reisenden festgestellt worden, die laut der Behörde aus der Region Antalya zurückkehrten.

Bei 93 Patienten und Patientinnen liegen detaillierte Angaben zu ihrer Reise vor: Sie alle hatten ein All-inclusive-Ferienpaket gebucht und am Buffet allerlei Lebensmittel gegessen, berichtet «Daily Mail». Das Portal «Food Safety News» ergänzt: 56 Prozent der Fälle seien Männer im Durchschnittsalter von 29 Jahren.

«Die Ferien waren einfach eine Katastrophe»

Die britische Zeitung «Mirror» berichtete bereits im April über die Salmonellen-Gefahr in der Türkei. Damals waren 25 Touristen und Touristinnen in einem Fünf-Sterne-Resort an einer Lebensmittelvergiftung erkrankt. Mindestens einer der Reisenden musste im Krankenhaus behandelt werden. Obwohl die Touristen Pauschalreisen des Reiseveranstalters TUI buchten, hatten sie sich die Ferien etwas kosten lassen: Knapp 4500 Euro bezahlten sie für ihren Aufenthalt im Rixos Sungate Hotel.