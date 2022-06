Kroatien : Touristen graben Muschel aus – nun drohen 26.000 Euro Strafe

Der diesjährige Kroatien-Urlaub könnte für einige Touristen teuer werden. Unbekannte gruben naturgeschützte Muscheln aus. Nun drohen saftige Strafen.

In der kroatischen Hafenstadt Poreč kam es am Dienstag zu einem skurrilen Vorfall. Unbekannte gruben eine wahrliche Attraktion nahe des Strandes aus: Eine «Edle Steckmuschel». Diese unterliegt dem Schutz des kroatischen Naturschutzgesetzes. Auf die Unruhestifter könnten nun Strafen in Höhe von stolzen 26.000 Euro zukommen.