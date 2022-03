Bilanz des ONT : Touristen haben 800 neue Jobs geschaffen

LUXEMBURG - Um 6,6 Prozent ist die Zahl der Touristen-Übernachtungen im Juli und August im Vergleich zu 2012 gestiegen. Dabei enstanden 800 neue Jobs im Hotelgewerbe.

Die luxemburgische Moselregion verbuchte einen bedeutenden Zuwachs an Touristen in diesem Sommer. Editpress

Immer mehr Touristen kommen im Sommer nach Luxemburg. Die Zahl der Übernachtungen ist zwischen Juli und August um 6,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum gestiegen, wie eine neue Statistik zum touristischen Saisonverlauf vom Office National du Tourisme (ONT) zeigt.

Von Januar bis August hat sich die Zahl der Übernachtungen um 4,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr vergrößert. Am meisten gewachsen ist laut ONT die Anzahl der Touristen-Übernachtungen in der Moselregion (plus 9,9 Prozent im Juli und August, plus 10,3 Prozent zwischen Januar und August). Das Müllerthal lockte hingegen weniger Touristen als zuvor (minus 5,2 Prozent zwischen Januar und August).

Mehr Touristen aus Deutschland

Die Quote für die Zimmerbelegung lag im Juli und August bei 69,5 Prozent und bei 66,6 Prozent für den Zeitraum Januar bis August. Dies bedeutet eine Steigerung von 4,3 Prozentpunkten, respektive von drei Prozentpunkten im Vergleich zu 2012. Die Hotelbetreiber konnten zudem mehr einnehmen: Der durchschnittliche Zimmerertrag nahm um 8,5 Prozent in den Sommermonaten Juli und August im Vergleich zur gleichen Zeitspanne 2012 zu.

Dabei reisten zwischen Januar und August mehr Touristen aus Deutschland nach Luxemburg: Ein Plus von 5,4 Prozent wurde in Luxemburgs Hotels verzeichnet. «Die touristischen Werbekampagnen, welche ein starkes Bild dedes Reiseziels vermitteln, haben sicherlich zu dieser positiven Entwicklung beigetragen», heißt es beim ONT zur Erklärung.

Dank der positiven Entwicklung im Gastgewerbe konnten 800 neue Arbeitsplätze im Hotelbereich geschaffen werden.

Weniger Übernachtungen in den Jugendherbergen

Die Übernachtungen auf den Campingplätzen blieben im Juli und August im Vergleich zum Vorjahr stabil (plus 0,1 Prozent). In den ersten acht Monaten des Jahres ist die Anzahl der Übernachtungen auf Campingplätzen leicht zurückgegangen, was ONT zufolge auf längere Schlechtwetterperioden zurückzuführen ist.

Ebenfalls zurück gingen in den beiden Sommermonaten die Übernachtungen in den Jugenherbergen (Minus von 3,7 Prozent). Das ONT verzeichnete in den ersten acht Monaten des Jahres ein leichtes Minus von 0,3 Prozent im Vergleich zu 2012. Diese Entwicklung erkläre sich durch die Schließung der Jugendherberge in Wiltz, so die Tourismuszentrale.