2022: Touristen haben den Weg zurück nach Luxemburg-Stadt gefunden

«Die Wiedereröffnung der Petruss-Kasematten war das herausragende Ereignis des Jahres 2022», schreibt das Luxembourg City Tourist Office (LCTO) am Donnerstag in einer Pressemitteilung. Das LCTO verzeichnet einen «vielversprechenden Trend für den Tourismus» in der Hauptstadt und bestätigt, dass sich der Tourismussektor nach langer Zeit der coronabedingten Einschränkungen erhole. Die Touristen seien zahlreich angereist und somit schaue das LCTO optimistisch auf das Jahr 2023.

Die Kasematten wurden durch Licht- und Klangeffekte in Szene gesetzt und von 8504 Personen bei insgesamt 657 Besuchen besichtigt, was einer Auslastung von 95 Prozent entspricht. Auch der Großherzogliche Palast zog mit 5195 Besuchern und einer Rekordauslastung von 99 Prozent viele Menschen an, die an den mehrsprachigen Führungen im Sommer teilnahmen.