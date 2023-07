Sightseeing: Touristen-Helikopter stürzt bei Mount Everest ab – mindestens fünf Tote

Beim Absturz eines Helikopters mit Touristen an Bord auf dem Rückweg von einer Sightseeing-Tour zum Mount Everest sind mindestens fünf Menschen getötet worden. Nach einem weiteren Insassen der am Dienstag in Nepal verunglückten Maschine wurde nach Behördenangaben noch gesucht. Die Maschine sei in der Gegend Lamajura abgestürzt, teilte eine örtliche Regierungsvertretung, Basanta Bhattarai, mit. Bei den fünf Touristen an Bord handelte es sich vermutlich um Mexikaner. Der Pilot soll Nepalese gewesen sein.