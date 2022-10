Strolchenfahrt in Venedig : Touristen klauen Gondel – Zick-Zack-Kurs verrät sie

Fast mehr als der angerichtete Schaden ärgert Bognolo aber das Verhalten der Franzosen. «Sie lachten, als wäre es ein Spiel gewesen, und dachten nicht daran, sich zu entschuldigen», sagt der Gondoliere. «Die Polizei hielt mich zurück, sonst hätte ich ihnen eine runtergehauen. Wenn ich so etwas in Frankreich tun würde, würde man mich einsperren und die Schlüssel fortwerfen.» Er fordert nun Schadenersatz. Zudem müssen sich die Franzosen wegen Diebstahl vor Gericht verantworten.

«Als würde jemand deine Tochter anfassen»

Es ist nicht das erste Mal, dass Touristen eine Gondel behändigen. Einmal, so erzählt Polizeichef Gianfranco Zarantonello, seien zwei diebische Reisende am Neujahrstag von einer Gondel ins Wasser gefallen: «Als wir sie erreichten, war einer von ihnen an Unterkühlung am Sterben. Wir konnten ihn retten.»