Touristensteuer: Amsterdam-Reisen werden ab 2024 teurer

Wer ab dem kommenden Jahr in Amsterdam Urlaub macht, muss mit deutlich höheren Kosten rechnen. Die Stadt kündigte jetzt an, die Touristensteuer stark anzuheben. Das geht aus dem Anfang Oktober 2023 veröffentlichten Budgetplan Amsterdams mit der Überschrift «Touristen sollen mehr beitragen» hervor.

Diese Maßnahme werde «dazu beitragen, den Overtourism zu bekämpfen», heißt es in dem Dokument. Außerdem würden die Touristen auf diese Weise die finanziellen Mehrkosten, die für die Stadt und ihre Bewohner aufgrund der Inflation anfallen, ebenso wie Investitionen in verschiedene geplante Programme der Stadt, übernehmen.

Reihe an Maßnahmen gegen Massentourismus

Auch die Steuer für Tagesgäste von Kreuzfahrtschiffen soll steigen: Pro Person und Tag von acht Euro auf elf Euro. In den meisten Fällen werden die erhöhten Gebühren direkt bei den Buchungen von Touristinnen und Touristen einbezogen. Laut CNN hat Amsterdam bereits jetzt eine der höchsten Touristensteuern der Welt.

Die Erhöhung der Gebühren ist nur eine in einer langen Reihe an Maßnahmen gegen den Massentourismus, der die Stadt seit Jahren belastet. Zu Beginn des Jahres startete Amsterdam die Kampagne «Stay Away» («Bleib weg») mit der man feierwütige Männer von Saufexzessen in der Stadt abhalten wollte.