Griechenland : Touristin wird von startendem Flugzeug weggeblasen und schwer verletzt

Weil sich die Straße nur wenige Meter von der Landebahn entfernt befindet, ist der Flughafen auf Skiathos bei Planespottern beliebt. Diese Nähe wurde einer Frau zum Verhängnis.

Die Frau wurde bei dem Vorfall nur wenige Meter von der Startbahn entfernt lebensgefährlich am Kopf verletzt und musste in ein Spital auf dem Festland gebracht werden. Der Zwischenfall habe sich am Dienstag ereignet, teilte der Bürgermeister der Insel Theodoros Tzoumas im griechischen Staatsfernsehen am Donnerstag mit.