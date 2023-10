Toxisches Verhalten: Kanye West will seine neue Frau zu einer «besseren» Kim machen

1 / 4 Seit Bianca Censori mit Kanye West zusammen ist, hat die Architektin sich modisch komplett gewandelt. GC Images Auch seine Ex-Frau Kim Kardashian passte sich dem Rapper modisch an. Sie sprach darüber, dass sie sich nach der Trennung verloren fühlte. Instagram/kimkardashian Seiner Ex Julia Fox schenkte der Rapper ein ganzes Hotelzimmer voller Kleider, mit der Bitte, sie solle ihre alte Garderobe loswerden. Getty

US-Rapper Kanye West (46) behandelt seine Freundinnen häufig wie Barbiepuppen. Es ist bekannt, dass er starken Einfluss auf die Garderobe seiner Partnerinnen nimmt. Doch mit seiner neuen Freundin scheint der Kontrollwahn ein neues Level erreicht zu haben. Insidern, die gegenüber Radar auspacken, berichten nun, dass er aus Bianca Censori eine «bessere» und «gehorsamere» Version von Kim Kardashian (43) machen will. Mit dem Reality-Star war er nämlich bis 2022 liiert.

Wie das Portal weiter berichtet, soll sich die gebürtige Italienerin komplett ihrem neuen Ehemann unterordnen. Der Insider erzählt: «Kanye diktiert ihr, wie sie sich zu verhalten hat, was sie zu sagen hat und wie ihr Stil sein soll.» Sie habe keinen eigenen Willen mehr und gehorche ihm nur noch, heißt es außerdem. Der Rapper soll ihr sogar vorschreiben, was sie essen und anziehen darf.

Ihren Freundeskreis soll Censori ebenfalls vernachlässigt haben. Einer ehemaligen Kollegin schrieb sie Berichten zufolge, sie soll sich «verpissen», nachdem diese gefragt hat, ob es ihr gut gehe. Sie wäre der Meinung, ihre ehemaligen Bekannten wären nur eifersüchtig auf ihre Berühmtheit.

Toxische Machtausübungen sind sehr verbreitet

Der Paartherapeut Andreas Baumann beantwortete der Schweizer Zeitung 20 Minuten einige Fragen zu der rätselhaften Beziehung zwischen Kanye und Censori. So sagte der Experte, Wünsche in einer Beziehung zu äußern – auch über den modischen Stil des Partners oder der Partnerin –, sei absolut legitim. Sie sollten außerdem immer in der «Ich»-Perspektive formuliert werden. «Es ist okay, dem Partner modische Anregungen oder Tipps zu geben. Jedoch kann es nicht sein, dass man das Gegenüber nach seinen Wünschen formen will», so Baumann. Kanye zeige damit, dass er seine Partnerinnen und ihre Meinung nicht ernst nehme. Solche toxischen Machtausübungen seien in Beziehungen sehr verbreitet, erklärt der 69-jährige Therapeut.

«Wenn jemand in der Partnerschaft kontrolliert wird, fühlt die Person sich manipuliert und nicht ernst genommen», erklärt Baumann. Im Fall von Kanye West und Bianca Censori sollte sie also ihrem Gatten sagen, dass sie sich von ihm nicht akzeptiert fühle. «Leider gibt es aber natürlich Personen, die trotzdem mit ihrer Kontrolle weitermachen. In diesem Fall ist es besser, sich zu trennen», sagt der Therapeut.

Kontroll-Freaks sind laut Baumann «schwache und unsichere Personen, die sich selbst nicht akzeptieren können». In der Tendenz beobachte er kontrollierendes Verhalten öfter bei Männern. «Vor allem, wenn es um das Aussehen geht, versuchen Männer, ihren Partnerinnen Dinge vorzuschreiben.» Frauen möchten hingegen eher das Verhalten ihres Partners kontrollieren, indem sie sich beispielsweise mehr Empathie wünschen. «Ich möchte betonen, dass es komplett okay ist, Wünsche an die andere Person in der Beziehung zu äußern. Entscheidend ist, wie man diese formuliert und darauf reagiert, wenn sich das Gegenüber nicht verbiegen lässt.»