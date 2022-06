Luxemburg : Toyota-Diebe bringen Fußgänger in Gefahr und fahren betrunken über A4

LUXEMBURG/ESCH – Diebstahl, Alkohl, Drogen und Fahren ohne Führerschein: Die Liste der Vergehen, die sich ein mutmaßlicher Fahrzeugdieb am Sonntag mit seinem Beifahrer zuschulden kommen lassen hat, ist lang.

Für etwas mehr Sicherheit auf Luxemburgs Straßen sorgte am vergangenen Sonntagabend die Police Grand-Ducale, als sie einen fahrauffälligen, blauen Toyota Verso mit zwei Insassen aus dem Verkehr gezogen hat. Wie es in einer Mitteilung am Montagmorgen heißt, sei der Wagen zurvor auf der A4 in Richtung Luxemburg aufgefallen, da er er in Höhe Leudelingen gegen die Leitplanken gesteuert worden sei. «Zuvor soll er fast einen Fußgänger erfasst haben», so die Polizei. Gestoppt hätten ihn die Beamten gegen 19.40 Uhr in der Rue de Hollerich.