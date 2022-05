Zum 25. Geburtstag : Tränen-Post von Luna Schweiger – sie gedenkt verstorbenem Ex-Freund

Die Tochter von Til Schweiger verlor Marvin Balletshofer bei einem Unfall. Seinen 25. Geburtstag nimmt die Schauspielerin zum Anlass, um sich mit emotionalen Worten an ihn zu erinnern.

Zu seinem Ehrentag verfasste die Schauspielerin emotionale Worte an ihren Ex und postete herzerwärmende Schwarz-Weiß-Bilder auf Instagram.

Gestern, am 17. Mai 2022, hätte er seinen 25. Geburtstag gefeiert. Zu diesem Anlass erinnert Luna in den sozialen Medien an Marvin und widmet ihm auf Instagram einen emotionalen Post. Zu einer Reihe von Schwaz-Weiß-Bildern, die ihn oder das einstige Paar zusammen zeigen, schreibt die 25-Jährige: «Alles Gute, hübscher Junge!», und fährt fort: «Wir vermissen dich so sehr, jeden einzelnen Tag. Ich werde niemals die Erinnerungen vergessen, die wir gemeinsam geschaffen haben – von dem Moment an, als du in mein Leben gekommen bist, bis zu den letzten Worten, die du mir gesagt hast.»